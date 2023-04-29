美食市集年輕人沖咖啡免費派冀與民同樂 何永賢「專攻」零食：同事開心就有靈感 (15:26)

海味檔負責人潘權輝表示，今明兩日，每天預留200罐鮑魚免費派給首200名入場市民，為免混亂，預先向輪候入場的市民派籌，憑籌換鮑魚。他說，今日沒有目標營業額，沒有壓力，「最緊要大家開心，大家戴住口罩經歷疫情，其實大家都好鬱悶，現在咩都開放番，真係希望大家開心」。

香港童軍總會童軍知友社約10名介乎15至17歲的年輕人組隊開檔，沖咖啡免費派發給市民，預備兩日手沖約1600杯咖啡和朱古力，料每小時可派70至80杯，該檔持續有市民排隊，負責人冀「讓公眾多欣賞年輕人手藝」，同時讓市民更開心。

市民黃女士今早10時許排隊入場，入場後有感氣氛高漲。她花160元買兩隻文昌雞，被問今日目標在市集花費多少，她稱「錢就有好多，不過𠵱家買唔晒，咁多人」，指排隊購買時，附近路過的人互相推撞。

市民林太與丈夫入場，林太稱花數百元購得數包紅棗和枸杞，「冇目標使多少錢，有靚嘢就買」，但她稱市集攤檔多是「煎煎炸炸嘢，老人家唔啱」。

撐拐杖的盧先生帶太太經特別通道約中午進場，甫入場15分鐘，二人覺得現場人多擠迫希望盡快離開。盧太稱如非設通別通道就不會入場，「太多人，如果對本地的人來講，自己搭兩蚊車（長者乘車優惠）周圍去都食到，香港所有地方都有美食，搭兩蚊就去到，唔使嚟呢度。呢度係0分，上次會展有機食品展覽，冇乜人，啲嘢啱啲」。但盧太相信，政府推出此活動有效促進市民開心，「大把人搶飛，入場又起哄，但咪得個起哄囉。百貨應百客，唔啱我，但唔等於唔得」。

房屋局長何永賢與同僚今早約11時入場，她向本報稱甫入場就「見到財爺」，獲對方推介購買20元一份的牛丸和仿龍蝦丸，「聞起上來已好香」。她稱入場「專攻」零食，「我哋喺office時時都要靈感去解決困難，我brainstorming時就會放啲零食喺枱面，等同事開心就有靈感，好嘅零食帶嚟開心，就可以等同事再精靈啲」。