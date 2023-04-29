「彈票黨」涉騙逾90萬元　警拘4男子 (14:31)

警方中區警區重案組第三隊主管督察蔡浩然表示，警方在今年3至4月期間接獲7宗俗稱「彈票黨」的網上購物騙案，騙徒透過網上購物平台尋找放售貴價物品的賣家，訛稱有意購買該名貴物品，包括名貴手表及手袋等，並相約賣家現場交收，在交收當日以空頭支票付款至賣家的戶口，製造付款假象。騙徒在取得貨物後的幾天，賣家始發現彈票，收不到貨款。

港島總區情報組及中區警區重案組人員在4月27日及28日，在旺角、深水埗及長沙灣區拘捕4名本地男子，年齡介乎31至51歲，涉嫌「以欺騙手段取得財產」及「處理贓物」。被捕人涉嫌擔當不同角色，包括假扮買家和貨主聯絡、負責交收貨物、存入空頭支票及處理贓物等。警方在行動中亦成功起回部分失物，包括兩隻名貴手錶，並檢獲有關支票、手機及多張電話卡，而被捕人士正被警方扣留作進一步調查

警方呼籲市民，在網上購物時提高警覺，交收貨物前，應小心核實自己的銀行戶口，是否已收到涉及的款項，以及留意轉帳單據的真偽。賣家應該在確實收到該筆貨款後，才把貨品交給買家，以免墮入騙徒陷阱。如懷疑受騙，請致電「防騙易」熱線18222查詢。

警方提醒市民，互聯網世界並不是無法可依的虛擬世界，大部分針對現實世界用來防止罪行的法例均適用於互聯網世界。