8·31暴動案患躁鬱症被告求情冀判醫院令 法官押後5.19判刑 (14:24)

3名被告為簡梓濱（24歲，學生）、連俊雄（23歲，自僱人士）及卓嘉豪（26歲，學生）。

簡涉當日在旺角奶路臣與彌敦道交界參與非法集結，連涉於港鐵旺角站內參與暴動、刑事毀壞，並與卓在港鐵太子站內參與暴動、襲擊男子X及Y，以上罪名均被判成立；卓另涉在港鐵太子站內搶劫女子Z的1部手提電話，被判不成立。

簡的代表律師指，簡是初犯，案發時他僅堵路，不涉過多暴力，而且他只逗留現場15分鐘，並非整場非法集結都有出現。卓的代表律師指，案發距今將近4年，冀法庭考慮延誤檢控影響卓的更生、對他造成精神困擾等因素，酌情減刑。

連的代表律師求情指，他於去年經香港善導會介紹，找精神科醫生求醫。辯方呈堂該精神科醫生撰寫的報告，指被告母親有精神問題，他兒時遭母親虐待，一度交由社署保護，長大後曾犯事判入勞教中心。醫生診斷他患有思覺失調及躁鬱症，並認為他早已患病，只是之前無人察覺。辯方冀法庭以包容寬鬆的方式處理被告。