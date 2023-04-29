美食市集開幕 市民甫入場即找鮑魚 陳茂波「開心價」購物 (11:19)

陳茂波今早致辭稱，自從本港今年恢復全面通關以來，市面人氣旺，指飲食業生意明顯改善、零售業重拾活力，第一季經濟有溫和增長是不錯，當中雖出口跌逾20%，「不過全靠大家，我哋用消費頂住」。他又說，本港失業率由去年2月的5.4%，跌至現時為3.1%，「不過我哋唔淨止要經濟好，仲要活得開心，開心令我們更加積極，令我哋健康長壽」，他稱今日「美食市集」是旗艦活動，相信一定「好玩好食」。

陳茂波與民青局長麥美娟、飲食界議員張宇人等參觀攤檔，今早近10時就一早「試飲試食」，包括沙茶醬肉丸、豬手等，氣氛輕鬆，張宇人向麥美娟稱「你有身材食！窈窕！」

陳茂波在一雞蛋仔檔展廚藝，親手試製「抹茶朱古力雞蛋仔」，現場工作人員提醒可用小風扇吹雞蛋仔，可更脆口，在檔外等候的張宇人說笑道「要吹，咁晒電？燶燶哋，好似聞到燶味」。不過，當眾人品嚐雞蛋仔後均大讚美味，張宇人讚稱「得㗎啦，可以開檔」，陳茂波又感謝工作人員向他「傳授武功」，呼籲大家「多多幫襯」。

現場設逾百個食品攤檔。陳茂波在一牛丸檔用WeChat Pay花570元電子消費券，購買「牛骨濃汁牛丸」及「豬骨濃汁貢丸」各兩包，兩者分別價值200元和95元，店家向他免費送贈一包價值39元的「有骨炸魚皮」，記者事後向店家追問，為何司長購買的貨品值590元，但店家少收20元、即只收570元，店員解釋因是今日首宗生意所以有贈品，「係開心價」。