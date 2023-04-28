警拘21人涉放高息借貸　部分年利率近5倍 (19:08)

屯門警區刑事部上月起展開調查，發現有借貸人透過隨機致電（俗稱「Cold Call」）接觸到高利率集團；由於大部分借貸人急於現金周轉，只考慮能否承擔每期還款金額，未有詳細計算利息。警方透露，其中一人借貸少於10萬港元，每月還款額不多，惟年利率卻高達497%；又相信已搗破一個以「巧立名目」方式提供高息借貸的財務公司，而調查仍在進行中，不排除有進一步拘捕行動。

行動中，警方檢獲一批借貸文件、點鈔機及170萬元現金等證物；而被捕的21人中，有報稱學生、裝修工人、運輸工人及無業，部分人有黑社會背景，涉嫌從事淋紅油、「塞鎖匙窿」、打滋擾電話及傳送恐嚇訊息等行為，涉嫌洗黑錢、刑事毀壞及刑事恐嚇等罪。屯門警區助理指揮官（刑事）莊成逸指，相信部分人因「搵快錢」心態，受集團慫恿及利誘而犯案；被捕人中更有兩名是18歲以下青少年，不排除他們是受朋輩影響，或在社交平台受招攬，而報酬則是界乎500至1000元不等。

屯門警區總督察譚子偉稱，警方已在區內建立訊息通報平台，一旦有大廈單位被淋紅油，其他屋苑的保安員會獲通知，提高警覺性以阻止不法分子在其他屋苑犯案。他又透露較早時間，警方於區內各大屋苑進行了42次突擊測試，由便裝警員不定時尾隨住客進入大廈，以測試保安員有否察覺陌生人進入大廈，及即時核實該人身份。另外，警方透露上月30日曾在屯門警區舉辦分享會，向區內獲邀的物業管理和保安界人士，分享阻止可疑人士非法進入大廈，進而滋擾及干犯收債行為的方法。