羅兵咸永道：旨在探討北都會及人工島不同融資方案　有關注組織斷章取義 (18:43)

羅兵咸永道指，有關研討會旨在根據公開資料和數據，與業界探討在經濟環境瞬息萬變的情況下，如何透過融資渠道和財務方案，協助推動北部都會區和其他大型基建項目，例如交椅洲人工島項目，以滿足香港未來經濟發展的需求。

羅兵咸永道稱注意到兩個項目的總規模龐大，「只用財政儲備來資助兩個跨越二十年的項目，從來都不是本意，在政府的財務規劃上也不明智」，指當時只按公開資料和數據進行粗略情景測試分析，包括兩項工程所引用的造價數字，並非官方估算，指有組織「只是引述了其中一個情景測試結果而妄下結論，指出同時展開兩項工程會構成沉重財政壓力，實屬斷章取義，沒有實質根據」，並且忽略了相關研討會的目的，即探討如何利用政府資金和其他資金來源有效率地推展相關基建項目。羅兵咸永道稱，對該組織的做法表示遺憾，並保留法律追究權利。

本土研究社早前曾引述有關研討會的資料，質疑同時發展北部都會區及交椅洲人工島的可行程度。