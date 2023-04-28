男子認多次非禮親生女候判　事主母親曾稱難離婚籲女兒給予機會 (18:52)

被告L.W.P（40歲、電腦技術員）被控5項猥褻侵犯罪，指他於2021年7月至2022年5月，5度在沙田沙角邨非禮年齡介乎9至10歲的X。辯方求情指，被告事後感到十分懊悔和羞愧，主動向警方透露更多詳情，希望獲釋後重過新生活。

案情指，事主X於2011年出生，為被告和母親WYY的親生女兒。X早於2021年12月便向母親WYY揭露自己遭性侵，WYY警告被告停止，被告答應。但至2022年5月，X再度被侵犯，被告說若X不配合，他會感到不高興，遂用力以陰莖按壓X的私處和腰部。

WYY得悉後與被告對質，被告稱難以自控，WYY建議被告看醫生，隨後跟X說難與被告離婚，X應給被告多一次機會，自此被告再沒有與X獨處。同年6月，X在學校上課時提及性騷擾一環，她告訴老師情況，校方並將個案轉介社署和警方。

被告翌月被捕，他在警誡下表示，因看到X正發育，遂把她叫到睡房，他承認撫摸其胸部，和數次在二人均脫掉內褲的情況下，以陰莖磨擦X私處，並曾勃起。X則在錄影會面中表示，被告每個月均至少10次作類似行徑。