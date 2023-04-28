李家超冀「開心香港」刺激零售餐飲　帶動本地消費　望市民開心 (17:41)

他續稱，即將在周末舉辦的美食市集反應很好，稱政府準備了10萬張門票在數小時內派發完畢，又指「開心香港」仍有其他一系列活動，包括「全港戲院日2023」、不同主題的美食市集、大型海陸嘉年華、各項文化藝術、體育競技類活動等。

李家超表示，「開心香港」與政府早前啟動「你好，香港！」相輔相成，「你好，香港！」是向全世界展示香港的新魅力、新機遇，而「開心香港」則是為本地社會增添歡樂氣氛，希望能以香港的活力加香港市民的笑容說好香港故事，又稱「如果特區政府嘅工作令到大家開心，我就好開心啦」。

財政司長陳茂波亦出席啟動禮致辭，表示「開心香港」是希望「好玩好食，開心積極」，又說復常以來，香港市面「積極開心咗」，不過他表示，現時經濟復甦仍為初始階段，出口仍是「麻麻哋」，而消費則非常好，整體經濟在第一季度錄得溫和增長，相信未來經濟形勢會越來越好。

出席的官員包括陳茂波、副財政司長黃偉綸、文化體育及旅遊局長楊潤雄及民政及青年事務局長麥美娟其後一同上台，與中華廚藝學院代表合作製作美食。