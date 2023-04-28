涉淘大商場衝突　一男非法集結罪脫　另一男藏武罪成 (17:41)

被告劉佑煒（27歲，侍應）被控於2019年9月14日，在牛頭角彩頤居外公眾地方，管有1個能夠發出鐳射光束的裝置及1支行山杖。萬展超（29歲，保安員）被控同日同地參與非法集結。

裁判官裁決時指，萬展超被捕後曾招認「都斷正喇，阿Sir，我認非法集結罪。」其後稱非自願下說出，因當時他管有友人銀包，但警員威脅可起訴他盜竊並檢取銀包，除非他肯認非法集結。裁判官不信其供詞，又質疑會否有人為了拿回友人銀包而甘願認非法集結，但無證據指彩頤居當時正發生非法集結，故裁定他罪脫。

裁判官又指，劉佑煒被捕時穿黑衣及戴口罩，背囊裝有手袖、冰袖、涉案鐳射筆及行山杖。他解釋當天有意行夜山，上述物品全供行山之用。惟裁判官指他明知山路難行，不備行山鞋及頭燈等應急物，卻盡準備大堆與安全無關的物資，加上閉路電視拍攝到他當時在淘大商場不停徘徊，推論他有意使用涉案工具傷人，裁定他罪成。