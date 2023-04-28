警方破55宗騙案拘114人　涉款6500萬元 (17:25)

114名被捕人士包括77男37女，他們年齡介乎19歲至67歲，近半人報稱無業，亦有人報稱任職侍應、送貨工人等。其中兩人為詐騙集團主腦，另外兩人為集團骨幹成員，其餘大部分為傀儡戶口持有人，他們涉嫌干犯以欺騙手段取得財產及洗黑錢罪。警方調查後，相信以上被捕人士與至少55宗騙案有關，案件由2022年至今，涉及騙款超過6500萬元。騙徒涉嫌以不同手法，例如現金、轉數快、快速支付系統、加密貨幣錢包收錢及洗錢，增加警方調查難度。

科技罪案隊主管高級督察麥寧峰指，今次行動一共偵破55宗科技罪案，投資騙案佔最多，達18宗，其次為網上情緣騙案，佔15宗。案件涉及121名受害者，分別為54男67女，他們年齡介乎17歲至84歲，近半人介乎20歲至40歲，分別報稱文員、售貨員及退休人士等。損失最大金額的一宗案件涉及1100萬元，受害人為一名46歲女商人，她在社交平台與懷疑騙徒傾談3個月後，被人説服在一個虛假網站投資加密貨幣，結果分50次轉賬1100萬元到20個指定戶口，警方一共拘捕7名與此案有關人士。

今次行動中，警方成功拘捕詐騙集團兩名主腦及兩名骨幹成員，其中一名主腦涉嫌經互聯網操控傀儡戶口及錢包，處理超過430萬元犯罪得益，另外3人涉嫌招攬市民開納及出售多個傀儡銀行戶口和加密貨幣錢包。警方留意到，不少出售戶口的人士都是剛剛畢業的年輕人，相信集團利用他們想「揾快錢」的心態。