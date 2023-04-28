海關五一黃金周將加強巡查　籲旅客勿墮消費陷阱 (17:05)

海關商品說明調查科高品說明課總貿易管制主任何慧儀表示，今年是疫情過後的第一個五一黃金周，海關首季接獲84宗旅客的投訴，佔整體的投訴數字大概6%，雖然只佔6%，但涉及中草藥和健康產品有明顯上升趨勢，海關非常關注，留意到有不良商戶趁中草藥和健康產品的需求增加，就以不良營商手法去銷售產品，令消費者蒙受損失，所以海關藉今次行動加強宣傳教育合規推廣，並配合嚴厲執法，以保障訪港消費者的消費權益，希望訪港旅客有一個愉快的購物體驗，正如今次的行動代號「愉快」。

海關提醒零售商戶要遵守《商品說明條例》的規定，以明確、容易理解、清晰和正確的商品資料適時給予消費者，亦不應以不良營商手法銷售貨品。旅客在購物前要清楚貨品的價格和規格，亦要保留單據，光顧良好信譽的商戶。

海關版權及商標調查科不良營商手法調查第二組指揮官劉志忠指，年初通關以來，海關已破獲3宗涉及不良藥房，銷售中藥材時誤導計價單位（俗稱斤兩錢）的案件，共拘捕5人，年齡介乎28至58歲，涉及3間位於佐敦和尖沙嘴不同的藥房，當中兩宗涉及內地遊客的投訴，另一宗是海關人員主動「放蛇」破獲，涉的款項約5000元至1.6萬元。

海關接獲的投訴通常涉及在銷售中藥材或乾貨海味時店員故意迴避，或以含糊不清方式去表達計價單位，而價錢牌計價單位字體特別細，或用反光油墨印製，令旅客難以看到，亦利用中港兩地重量不同計算方式，當旅客查問計價單位時，店員會支吾以對迴避，拒絕提及總價格，亦在未得旅客同意將貨品交給另一位店員切碎磨粉，迫使旅客付款。

海關稱會嚴厲執法，並繼續採取「放蛇」行動，另亦成立快速行動隊處理投訴，當收到投訴隊員會迅速聯絡旅客搜集證據，如發現有商戶違法，即時採取執法行動，同時利用流動宣傳車展示關於旅客消費錦囊及介紹快速行動隊的資訊，亦會派發宣傳單張。海關亦增設成立了抖音的官方帳號，發布最新製作的宣傳短片，揭示常見的不良營商手法，提醒旅客購物提高警覺，避免墮入消費陷阱。