涉揑造販毒案搜屋紀錄4警罪脫　官指漏寫資料屬遺漏非嚴重失當 (15:30)

被告分別為警長馮孝聰（45歲），以及均為警員的林耀然（38歲）、羅學鍵（32歲）及葉家豪（31歲）。

黃官裁決指出，4人於當年3月15日從屯門警署出發，駕駛警方私家車到達屯門新和里截停販毒疑犯，及後去過天水圍警署，因該車不夠油，眾被告改駛另一輛車到疑犯家中搜屋。基於4名被告的調查報告，涉事疑犯較早時在區院被撤銷販毒罪。

黃官分析證供指，疑犯父母指警員不曾到住所搜屋，當中有刻意隱瞞、明顯偏幫兒子，指兩人供辭不清晰、不準確，並存有很大疑問，遂不接納他們是誠實可靠證人。黃官續指，被告羅學鍵畫出疑犯住所草圖，並獲疑犯母親認同相若，加上疑犯交出護照予警方，很有可能如羅作供所說，眾被告曾到住所搜屋，被告此時取得護照。

對於調查報告無記錄換車，羅學鍵作供解釋，填寫時只複製貼上行程、沒更改車牌號碼，黃官考慮到搜屋沒發現毒品，被告可能一時疏忽大意所致。針對行車里數多出約10公里，黃官認為，有機會是上一手駕駛者寫錯，導致緊接被告林耀然記錄出錯，並非憑空想像。黃官又說，被告事後約兩年遭廉署調查感緊張驚慌，未有提到換車經過，實為無可厚非。