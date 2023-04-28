黎智英入稟指國安委倡拒Tim Owen簽證屬越權　政府：港法庭不能覆核國安委決定 (15:09)

入稟人黎智英今天沒有到庭。法庭今處理司法覆核許可申請，若黎敗訴，則毋須處理另一民事入稟。代表黎的資深大律師彭耀鴻首先陳辭指，人大釋法時一再強調，國安委須按照國安法14條列明的職責行使權力，並擴闊「守門」權力，即可以決定某行為是否與國安有關，除此以外無其他權力，並不包括在本案中建議入境處拒批Tim Owen的簽證，國安委不能逾越其決定職責。

國安法14條列明國安委的決定不容司法挑戰，但彭耀鴻認為當國安委超出其決定權限，法庭仍有權推翻國安委的決定，否則其權力猶如「無邊無際」，甚至凌駕特首，指即使國安委以涉及國安為名，囚禁任何人至死，或充公某人所有財產，亦無人可以介入制止，形容這「恐怕會割走法治很重大的一部分」。

代表答辯方國安委、入境處長、律政司的前律政司長兼資深大律師袁國強，隨即指責彭耀鴻曲解其陳辭，重申國安法列明保障人權和法治，排除了其「極端、脫離現實的例子」，並主張根據國安法，法庭管轄權覆核國安委決定，形容是一個「單純」的法律問題。

袁國強續指，世界各地的法院的管轄權均受當地憲法規限，而香港法院作為一個地方法院，權力來自《基本法》，當中列明法院無權審理國防、外交及其他超出管轄權的事宜。袁相信本案情况屬「其他」事宜，加上國安法亦列明當本地法律與國安法相悖時，應優先採用後者，總結國安法的立法原意「非常清晰」，已考慮香港有司法覆核，最終列明不能覆核國安委的決定。