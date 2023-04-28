出席《明報》「香港新坐標」論壇　霍啟剛：藝術文化發展須人才儲備　應盡快規劃 (14:55)

中央政府在「十四五」規劃勾劃出中國至2025年的發展藍圖，當中提到支持香港發展成為「中外文化藝術交流中心」。身兼體演文出界立法會議員的藝發局主席霍啟剛稱，現時本港應在此限期前完成相關規劃，惟疫情導致很多文藝活動停擺，形容現時開關後需要急起直追。霍啟剛表示，發展文化藝術縱使需要宏大計劃，但最關鍵正是人才，惟業界近年面對人才荒。他補充，本港一直未有為建立文化人才庫做好規劃，認為未來須培育藝術行政、活動策展、藝術融資等多方面的人才。

霍啟剛另就推動本港文化藝術發展提出3大方向，包括本地人才必須了解、認同中華文化，並要以新穎、國際認可的手法說好中國故事；為年輕人搭建在文化界別發展的晉升階梯；港府應投放更多資源推動藝術鑑賞教育。

今年初接任藝發局主席的霍啟剛形容，港府相當重視「新苗」、剛畢業人才的晉升階梯，而藝發局最近獲撥約9771萬，局方將在未來幾年利用相關撥款推出兩項新多元人才培育計劃，希望幫助本地年輕人在文化界發揚光大。