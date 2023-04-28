男子認屢次非禮未成年表妹　判240小時社服令 (13:07)

辯方為事主表哥、代號H.Y.L.的被告（23歲，貨倉工人）求情指，被告已有悔意，值得給予更生機會，冀法庭按照報告建議判處社會服務令報告。

案情透露，於2014年，案發時14歲的被告和約10歲事主到祖母家中聚會，被告替事主玩手機遊戲，而事主讓被告撫摸胸部以作交換。被告在雙層牀上撫摸事主數分鐘。同年暑假，被告撫摸及舔事主私處約一至兩分鐘。

於2016至2017年的暑假某日，被告到事主家中和事主胞兄玩電子遊戲直至清晨，其間被告曾爬上雙層牀的上格牀，當時事主正睡覺，被告撫其私處。在2018至2019年暑假，事主和被告家人前往澳門酒店過夜，兩人躺在同一張牀，被告從後靠近事主摸她胸部和私處，以陰莖推向被告臀部，當被告父母返到房間，被告遂停止。

同案被告、事主胞兄W.M.P.（現年22歲）承認1項猥褻侵犯罪及3項猥褻侵犯16歲以下的兒童罪，早前被判處220小時社會服務令。