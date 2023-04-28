內地延長部分回鄉證有效期至今年底　陳國基：史無前例 (16:18)

出入境管理局指，自疫情發生後，部分港澳居民未能及時辦理回鄉證到期換發手續，目前兩地全面通關，港澳居民來往內地需求激增，港澳地區受理辦證機構排隊預約週期較長，故決定延長相關回鄉證有效期。出入境管理局又指，持證人持用相關回鄉證原件可正常來往內地，入境內地後，亦可前往就近的縣級以上公安機關出入境管理部門，申請換發回鄉證。

正訪京的政務司長陳國基被問及到今年末會否再有延期措施，陳國基則呼籲市民利用餘下幾個月時間盡快辦理續期，又指現時內地指定機關亦有提供相關換證服務。他亦相信內地海關及香港海關已做好準備，料不會出現混亂。

陳國基提及，已針對五一假期大量旅客訪港作好部署，包括在各個口岸加強人手，協調運輸及通關服務，在九龍城等旅客聚集的地方加強巡查及協作。

陳國基指此行拜訪九個中央機構及部委，包括國務院港澳辦主任夏寶龍、發改委副主任李春臨、文化和旅遊副部長李群、人力資源和社會保障部長王曉萍、外交部部長助理農融、北京市人民政府副市長劉宇輝、全國青聯傅振邦，亦到駐京辦聽取匯報及到清華大學與學生交流。