中四男生情人節墮樓亡　家屬指懷疑涉校園欺凌 (20:52)

墮樓的16歲青年姓施為雙非學生，在港出生及成長，是家中獨子，父親在內地經營茶葉生意。為家庭主婦的施太表示，當晚（2月14日）6時許，兒子首次向她透露不開心，稱一名同班同學向其他同學表示他有自閉症，並指老師及校長要在價值觀教育課以他的事為題材，甚至要開除其學籍。當時兒子說話神情慌張，雙手顫抖，她再三確認事件後，即時以Wechat聯絡學校老師，老師回覆會於翌日跟進，惟兒子當晚9時許墮樓。

施太指，兒子性格內向，並非有自閉症，亦沒有情緒病記錄，該懷疑造謠的同學與兒子早於小學認識，兒子在小四時曾遭對方指借書不還，要求賠償50元，兒子賠了不止一次，亦懷疑對方用剪刀剪爛兒子校服，惟兒子稱大家還要做同學，雙方已經和好，故當時沒有報警。施太續指，兒子離世翌日，家屬曾到學校跟進事件，並報警要求徹查。

施太兒子就讀的香港中國婦女會馮堯敬紀念中學昨日發聲明，指學校師生對事件均感到非常悲痛及難過。澄清學校從來沒有打算以學生個人資料作為價值觀教育活動的題材。學校一直與家屬保持溝通，並為家長提供合適的支援及協助。在事件發生前，該學生從未投訴在校內受到欺凌，直到事件發生當晚，家長才首次透過通訊軟件向老師表示該學生有心事及小學被欺凌的往事，該老師即時承諾翌日會向涉事學生了解及提供輔導。該老師亦向涉事學生家長重申，學校絕不容許欺凌事件發生，如有發現，必定馬上嚴肅跟進。

教育局回覆查詢指，對事件表示難過，並一直因應事件與學校保持聯繫，提供適切的意見及協助。由於警方已展開調查，教育局不宜評論個案。教育局發出的指引和通告，已清楚列明學校處理欺凌事件的原則，以及處理程序、方式及跟進工作。學校須就較嚴重的校園欺凌或暴力事件通知教育局。

警方發言人表示，當日在現場沒有檢獲遺書，案件列「有人從高處墮下」，由田心分區雜項調查隊跟進，暫時未有證據顯示事件涉及刑事成分。警方一直非常重視該宗案件，並積極及全面作出調查，適時與事主家屬保持聯繫，以提供適切協助及支援。當完成調查後會按有關法例及既定程序，將調查報告交予死因庭，供死因裁判官考慮及決定是否進行死因研訊。警方會嚴肅及認真處理每宗案件，並會根據案情及證據，作出適當跟進。

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