私了的士司機男子加監13月　判辭批無故圍堵致的士失控　行為無法無天 (18:30)

答辯方原審時求情稱，暴動並非預先計畫而是突然、即興發生，答辯人張子龍（34歲）一時衝動下不假思索戴上口罩參與暴動。上訴庭法官認為，本案是由堵路演變成集體襲擊，群情洶湧下事態隨時升溫，暴力一觸即發是可以預見的。若只把暴動發生的時段侷限於擊打車身，是過於狹窄的詮釋，亦與本案證據不符。

法官續指，答辯人從他人手上接過口罩，明顯是要憑戴口罩令他更肆無忌憚，及隱藏身分避免遭拘捕，屬有意識的行為。法官亦質疑答辯人清楚當時區內情況混亂，卻不遠離事端而置身其中；且知道兩名女子遭撞傷，卻無致電要求救援。最終答辯人以長形硬物打向事主至少一次，顯示他主動參與襲擊。

此外，示威者無故圍堵和損壞的士，並攀進車廂，令的士失控撞傷行人仍不肯罷休，其後更把事主拖出的士毒打，顯然是宣洩他駛進或駛過路障的不滿，從而作出仇視、霸凌，恫嚇、滅聲等「無法無天」的行為。原審法官未有充分考慮「私了」特徵，某程度上比對抗具防暴裝備的警員更嚴重。