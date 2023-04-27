留日生涉違國安法返港被捕引日方關注　外交部駐港公署：日本顛倒黑白 (17:50)

松野博一認為，由於本港實施《港區國安法》及修訂《基本法》等，與民主派有關的人士相繼被捕，破壞一國兩制的信任，情况令人非常擔憂，並強調基本人權、自由和法治是國際社會的普遍價值，保障相關價值在中國落實屬非常重要的事。

外交部駐港公署批評松野博一公然顛倒黑白，嚴重干擾特區依法施政、污蔑香港新聞和言論自由、攻擊一國兩制成功實踐，赤裸裸干預香港事務和中國內政，公署強烈不滿和堅決反對，敦促日方恪守國際法和國際關係基本準則，立即停止隨風起舞，為某些國家「以港遏華」的政治操弄火中取栗，立即停止以任何理由干預香港事務和中國內政。

公署發言人表示，香港國安法實施以來，香港已再出發，一國兩制方針得以在安全、穩定、法治環境下綻放新生機，香港市民依法享有的包括新聞言論自由在內的廣泛權利，得到切實保障，批評日本政客對國安法立竿見影的正面效果視而不見，並「厚顏無恥地攻擊抹黑一國兩制在香港的成功實踐」，「完全是揣着明白裝糊塗，睜著眼睛說瞎話，用心險惡、令人不齒！」

公署又指，香港警方嚴正執法完全依照法律規定及符合法定職權，屬維護香港法治和社會秩序的正當舉措，不容任何外部勢力指手畫腳，批評日方破壞法治精神、阻撓特區依法施政、踐踏國際法和國際關係基本原則的行徑，充分暴露其唯恐香港不亂的虛偽嘴臉和卑劣企圖，圖謀注定徒勞無功，「必將遭到包括香港同胞在內14億中國人民的重拳回擊，必然遭到世界各國人民的嘲笑。」