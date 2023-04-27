利用直播平台打賞「洗黑錢」　警拘14人包括3骨幹 (17:57)

警方財富情報及調查科高級督察鄺燕婷表示，自去年7月展開以情報主導代號「劍持」行動，其後鎖定一個本地洗黑錢集團，指他們透過兩間本地「網紅」管理公司46個銀行戶口，以及利用網上直播平台打賞制度，清洗不同騙案的犯罪得益。警方昨日（26日）於全港多個處所採取行動，共拘捕14名本地人士，包括11男3女，涉嫌處理已知道或相信為從可公訴罪行的得益的財產罪（俗稱「洗黑錢」），被捕人士年齡介乎20至59歲，當中3人為集團骨幹成員，亦是兩間「網紅」管理公司負責人，另11人為傀儡戶口持有人，分別報稱任職公司董事、裝修工、銷售員，物流工人及無業，涉案集團另涉嫌於2021年11月至2022年7月期間，利用46個銀行戶口，清洗超過5.6億元，當中6000萬港元證實與66宗騙案有關，包括33宗電話騙案，27宗投資騙案及3宗網上情緣騙案及其他騙案。當中最高損失為一宗電話騙案，事主66歲為退休人士，接獲假冒官員的來電，訛稱他與內地騙案有關，要求交出銀行資料，事主其後發現銀行內6000萬元存款被轉走。

據調查顯示，集團以每個戶口2000元的報酬，招攬他人開納傀儡戶口，其後以電話騙案或投資騙案等方式欺詐，今次亦屬警方首次發現利用網上直播平台打賞制度，透過交易平台的禮物或代幣，清洗騙案得益。

警方相信犯罪集團透過開立「網紅」公司，將騙案的犯罪得益購買網上平台的代幣，再將代幣以最多約7折轉售給用家，從而清洗犯罪得益。警方於行動中成功凍結犯罪集團資產4500萬元，並搜出大量證物，包括電腦、銀行文件、提款卡、手機及公司文件等，相信已經成功瓦解一個活躍本地洗黑錢犯罪集團。

據了解，網上直播帶貨平台大受歡迎，視乎網紅知名度，用戶打賞超過5位數字，涉案公司亦有聘請網紅主持直播。警方現正追查資金流向，與網絡平台及網紅的關係，所有被捕人現正被扣查。