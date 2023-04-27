涉提光時及要警察「墊屍底」　家庭主婦認煽動罪判囚4個月 (17:51)

辯方求情指，被告羅愛華（48歲）經歷感情挫敗，獨力照顧4名子女，還押一個月特別掛念12歲孻子，因他自小欠缺父愛，亦需要被告照顧，被告深感懊悔，重申不會再犯。辯方續稱，被告不是政治人物，她主要轉發帖文，當時社會「由亂到治、由治及興」，被告沒呼籲實際示威行動。

羅官判刑指，本港較早時出現違法衝擊，有人耿耿於懷，稍受刺激則死灰復燃，閱讀涉事信息的或包括本地或海外的志同道合者，對他們重提舊調會埋伏危機。羅官認為，被告發布信息屬「尖銳性」，她持續有計劃地挑起他人情緒，但非精密策劃，其個人影響力有限，遂以較低刑期為量刑起點。

案情透露，於2022年6月至2023年3月，被告在Twitter以兩個個人帳戶，並在facebook以名為「陳大文」帳戶，發表共65段具煽動性的陳述等，其中有指中共迫害人民，警黑合作和「光時」口號。另外，被告又發布2014年金鐘「反政府」示威圖片，稱「當年我都份抗爭 無懼當權者暴力鎮壓」；又提到刺警案的「烈士」梁健輝，「願三萬黑警墊屍底，以祭手足亡魂」。