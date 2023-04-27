盧俊宇涉誤導警員案律政司申覆核刑期被拒　官同意判刑犯錯但無意重新判刑 (17:55)

上訴庭認為上訴人盧俊宇在社運高峰期指控「黑警濫捕」，可引致對警方的仇恨或誤解，導致警方須動用資源調查，惟直至他被判罪成，與感化官會面時，仍然「絕口不提」他虛構帖文內容，仍堅稱在疏失下發帖，忽略了帖文對社會的影響，「嘗試諉過於其無知和缺乏經驗」，可見他欠缺悔意。

判辭續指，原審裁判官水佳麗在直斥盧俊宇的行為令人不齒，認為即時監禁是考慮之列後，卻轉而稱盧「並非無可藥救」。上訴庭表示無從得知水官基於甚麼事實基礎作出此「180度的轉變」，亦認為案發時社會衝突未消除，警民關係仍緊張，可見案情嚴重，可判處高達3個月刑期，水官判刑時犯錯。

上訴庭考慮時隔兩年多，盧俊宇已完成社服令，現從事金融服務業，月入穩定，考慮重新服刑必然對他造成一定困境，應減刑1個月，即使覆核刑期亦只會判兩個月監禁，終綜合各方利益，拒絕刑期覆核。