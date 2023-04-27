曹貴子等3人涉康宏案串謀詐騙罪脫　律政司提上訴　法庭半年內裁決 (17:01)

申請方為律政司，3名答辯人為曹貴子、陳麗兒及陳毅凱。串謀詐騙指，3人於2016年4月1日至2017年12月7日期間，隱瞞或沒有披露康宏財務有限公司收購信盈國際投資有限公司屬一宗關連交易；及促使康宏財務收購信盈國際。

申請方引述原審法官裁定曹貴子在康宏中的角色有如「實際董事」，及他為信盈大股東，這點人所皆知，故被告無必要作出隱瞞。惟有兩名時任非執行董事被蒙在鼓裡，二人有責任監察公司表現，若然他們知悉收購為關連交易，會開會討論是否涉及利益衝突，並披露詳情，聯交所亦會作出相應行動。而陳麗兒及陳毅凱為曹貴子的「心腹」，與他必然是一夥，目的為隱瞞小股東和潛在投資者。

答辯方陳辭表示，集團正副主席清楚曹的角色，然而申請方原審時無傳召他們作供，無足夠基礎證明3人中至少兩人參與協議隱瞞。另外，無任何董事曾就曹的利益衝突或他是否失責提出質疑，即使要追究責任，犯錯的是董事局。答辯方又質疑，兩名非執董不知情，不等於整個董事局的認知和決定基礎。