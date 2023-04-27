DSE 2023︳通識科教師稱卷一屬歷屆最淺　出題貼近公民科 (16:07)

在東區一試場應考的許同學認為題目不太難，因涉及的議題均是常見的社會議題。對於今年未有考問涉及政治議題的題目，許同學稱預料之內，因近年都未有政治題，溫習時亦放棄相關議題。李同學就認為試卷難度正常，卷二選答問及電子學習的第二題，認為與自己生活經驗貼切，較易作答。對於DSE通識科明年由公民科取代，兩位同學都說感到可惜，認為通識科涉及的議題廣泛及全面，非局限於某些地區，亦可訓練批判思考及分析能力。

東區中華傳道會劉永生中學通識科主任劉健豪認為，今年通識兩卷較淺，卷一題型問法與以往類似，不過部分題目較簡單。他舉例指，第2題分題a要求考生根據資料指出兩個針對長者偏見，以往考生或需歸納資料內容，但今次資料中已直接列出答案；第1題分題a佔4分，僅要求考生描述資料數據顯示的一個特徵，他稱，以往類似的4分題會要求考生列舉兩個特徵，認為題目有簡化。劉健豪又說，卷一3條題目，分別涉及可持續發展及公共衛生，均是公民科中會提及的課題，往後考試亦有機會問及，推斷考評局希望今年考卷可供日後公民科考生參考。

至於卷二，劉健豪認為3條題目的難度差異大，其中首條問及的全球糧食危機較冷門，而第2題有關電子學習及第3題的「食物外送」行業較貼近考生生活，作答時較易掌握；惟第3條問及中國社會，考生或不熟悉，故預料最多人選答第2題。