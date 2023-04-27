DSE 2023︳末代通識科考生對殺科感可惜　稱公民科未能取代訓練批判思考 (15:17)

在東區一試場應考的李同學說，對通識科劃上句號感到傷心和可惜，「（這科）最重要係教識我批判思考，呢樣係好重要，不似其他科要死背硬讀知識，大家睇問題時會有雙面思考，有正面和反面，也包容不同立場」，所學讓她畢生受用。她認為尤以「今日香港」單元中最能訓練批判思考，相信取代通識的公民科未必做得到。

同場應考的黃同學說，早料到因為政治題「比較敏感」，不會設相關題目。同行的梁同學稱，通識這科與別不同，涉獵個人層面至全球視野的知識，「令我幾開闊到眼界」。

翻查資料，過往DSE通識科試題曾涉及本港政治光譜、立法會不同陣營得票、議會「拉布」、元旦大遊行、行政長官選舉條例、新聞自由與社會責任間的兩難等政治相關題目。