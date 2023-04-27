DSE 2023︳末代通識科考生對殺科感可惜　稱公民科未能取代訓練批判思考 (15:17)

近4.5萬人報考的文憑試（DSE）通識教育科末代考試今日（27日）已考畢，該科明年起由公民與社會發展科取代。今年通識兩卷均不見「政治題」，卷二3選1的延伸回應題中，第一題問是否同意「全球糧食安全的主要挑戰與經濟相關」，第二題問多大程度同意「電子學習促進教育公平」，第三題問投身「食物外送」行業、是否同意「平台經濟對中國社會的影響巨大」。有考生稱出題方向是意料之內，又對這科劃句號感傷心和可惜，但指通識科教會她批判思考，畢生受用。
在東區一試場應考的李同學說，對通識科劃上句號感到傷心和可惜，「（這科）最重要係教識我批判思考，呢樣係好重要，不似其他科要死背硬讀知識，大家睇問題時會有雙面思考，有正面和反面，也包容不同立場」，所學讓她畢生受用。她認為尤以「今日香港」單元中最能訓練批判思考，相信取代通識的公民科未必做得到。
同場應考的黃同學說，早料到因為政治題「比較敏感」，不會設相關題目。同行的梁同學稱，通識這科與別不同，涉獵個人層面至全球視野的知識，「令我幾開闊到眼界」。
翻查資料，過往DSE通識科試題曾涉及本港政治光譜、立法會不同陣營得票、議會「拉布」、元旦大遊行、行政長官選舉條例、新聞自由與社會責任間的兩難等政治相關題目。