全港戲院日30元戲票開售　網上及戲院均「逼爆」　黃牛湧現 (14:07)

本報記者今早近11時到觀塘B+ cinema APM戲院，發現現場已有逾百人排隊等候購票，不少市民早於10時已開始排隊，人龍至中午12時半亦未停止。現場有數名戲院職員維持秩序。市民周先生表示，今早10時到場排隊購票，但現場已有約60人排隊，他形容情况誇張，「估唔到香港人咁鍾意睇戲」。他說排隊購票的過程順暢，約11時30分便成功購買4DX戲票，較原價平了140元，期望政府日後舉辦多數次類似活動。

另一市民梁太表示，今早約11時才到場排隊，約一小時後成功購買4張戲票。被問及為何不選擇上網購票，她稱有一邊排隊一邊嘗試上網購票，但各院線的網上系統都「死哂」，已嘗試過逾十次。她說即使進入到付款頁面並按下付款，都會顯示座位已被選購。她預計每張戲票平約70元，希望政府可以再舉辦戲票優惠活動，但強調前提是毋須排隊。