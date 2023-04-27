以好立克及阿華田代奶粉餵女嬰　23歲女准自簽守行為　官斥「唔想養就唔好生」 (12:49)

女被告W.H.Y.（23歲）原本否認控罪今受審，劉官甫開庭稱被告「好彩」獲准以守行為方式處理，劉官又批評被告「當佢（女嬰）連狗都不如，有無諗個腦點發展？」

案情指，於2021年5月14日至12月16日間，患有抑鬱的被告與男子F.S.L，育有長子及初生幼女X，兩人未有在女嬰X出生2至7個多月，如期帶她到醫院覆診。社工其後多次到位於藍田的單位家訪時，發現居所有濃烈的狗味和煙味，另又發現X不尋常地反應遲緩，衣服沾濕及四肢冰冷，X被送往醫院深切治療部，以及報警處理。

經檢查後，X嚴重缺水和發育遲緩，有可能沒吃飽。被告事後表示，X吃光奶粉後她沒錢買奶粉，於是以好立克、阿華田和穀物等餵X。X住院2個月後在寄養家庭暫住。被告承認故意忽略X，令她受到不必要的苦楚或健康損害。

同案33歲男被告F.S.L（廚師），早前亦准以2000元簽保守行為兩年處理。