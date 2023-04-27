長洲兩男打架一人身亡　警拘一人料涉金錢糾紛 (18:10)

水警總區刑事部總警司謝旦生指，今早約10時53分接報，指長洲大新後街有兩名男子爭執及打鬥，其中一名男子昏迷現場，送長洲醫院搶救，直至11時53分不治，而疑兇則於其後在寓所落網。謝指二人同為長洲居民，本身相識，料因金錢糾紛起爭執，兩人均有黑社會背景。

網上流傳事發前片段，身穿橙色上衣、光頭的事主，當時與另一名身穿橫間短袖衫及短褲的男子在街頭拉扯，兩人疑拉住一條單車鎖，其間有人說「做乜X嘢？」、「報警」。片段長約15秒，未拍攝到其後過程。

在事發現場附近經營日用品店的周先生稱，事發過程「好短時間」，今早聽到嘈雜聲，望出店外見兩人在打架，有街坊勸止說「停手、唔好打」，附近停泊單車亦倒下，但由於擔心，「自己個心都驚」，也要做生意，故沒再了解，不清楚兩人爭執緣起。他及後見到死者倒地，街坊大聲呼喊，「嗌佢醒」，惟亦不敢胡亂移動他。他稱，雙方僅打「拳頭交」，不見有血，對有人身亡「都覺得奇怪」。

他認得死者為長洲街坊，花名「白板仔」，不時到店內購物，與他屬點頭之交，施襲者則印象模糊。