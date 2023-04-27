交椅洲人工島收7800份公眾意見約6成支持　甯漢豪感鼓舞　稱正反意見均助推展項目 (12:41)

對於早前有民間團體的調查顯示較多受訪市民反對項目，甯漢豪指不評論他人調查結果，指有批評團體的調查屬抽樣方式，「唔需要話你優我劣」。她相信「大家都係為香港好」，強調政府的公眾參與活動接觸面廣，而反對聲音都有參考價值，當局會公開解釋質疑並積極面對。

甯漢豪又表示，公眾參與持續，期望繼續增加公眾了解，讓公眾吸收正確資訊後評論，「唔係話講咗幾多萬人（參與）就沾沾自喜」。

發展局稱，當局於去年12月29日，向立法會發展事務委員會匯報項目初步建議，「並隨即展開公眾參與活動」。截至3月31日，當局在10個地點舉辦展覽，錄得合共約16000人次參觀；當局亦舉辦30多場簡介會，與1700多名相關地區和界別的持分者以面談或網上形式交流，而專題網頁錄得逾二萬次瀏覽。

發展局又稱，透過展覽場地、網上意見表格、電郵、電話、傳真、郵寄，收到約7800份公眾意見，支持項目的意見認為有助增加土地供應等，並認為建議填海範圍及三島設計已考慮環境及工程可行性等相關因素；反對意見主要關注人工島對環境生態及公共財政的影響。研究團隊亦閱覽約180份相關報章專欄及社評，約有110份表明立場，當中約六成支持項目；反對項目則佔約四成。