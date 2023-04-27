教育局管理智障兒童學校宿舍部欠具體指引　有學校遲三年匯報嚴重事故　申訴專員促加強監管 (11:52)

公署指，教育局直至前年3月才發出涉及智障兒童學校宿舍部的實務指引，但只簡單交代宿舍部營運原則及方向，並無列明起居、飲食、照顧兒童的注意事項，亦無基本要求。

公署調查亦發現，部分智障兒童學校多次延誤呈報嚴重意外事故，有學校多次延誤提交報告，其中有學校於事故發生後3年才提交報告。申訴專員趙慧賢稱由於私隱因素，故不會透露涉事學校，但指教育局已口頭訓示有關學校。公署建議，教育局應訂明呈報嚴重意外事故報告的限期，並積極監察。當局對智障兒童學校宿舍部的監管，亦應涵蓋使用身體約束物或隔離的工作，以確保並提醒宿舍部人員謹慎及正確地進行相關程序，保障宿生福祉，建議教育局可於巡視智障兒童學校宿舍部時，要求校方匯報使用數據及詳情，並即場抽樣查核決定約束或隔離個別宿生的文件。

公署亦指，教育局巡查智障兒童學校宿舍部比率偏低，在2017/18至2019/20學年，巡查的智障兒童學校宿舍部為每學年6至9間不等，而且均有事先預約，而且巡查人員資歷單一。公署建議，教育局應改以安排在不同時段突擊巡查，並加入具備保健衛生及社會工作方面資歷的人員一同巡查，亦可探討讓寄宿智障兒童家長參與巡視宿舍部的可能性，從不同持分者的角度評估宿舍部的 服務質素。

目前教育局亦未有強制智障兒童學校宿舍部於宿舍範圍安裝具錄影功能的閉路電視系統，申訴專員趙慧賢指，有學校會自行安裝，但情况各異，例如有學校安裝的閉路電視沒有錄影功能，建議教育局應設定具體指引要求校方安裝，並要求學校儲存片段，讓局方巡視時抽查片段。