涉國安案列「情節嚴重」失認罪減刑　呂世瑜獲批上訴終院證明書　官指涉重大及重要法律觀點 (11:38)

上訴人呂世瑜（現年26歲）今穿黑白棱格毛衣及白襯衫，由懲教人員押解到庭應訊，看來精神不俗。法官沒有開庭宣判，僅安排書記派發書面判辭，由呂世瑜及其法律代表簽收。

高院首席法官潘兆初、上訴庭法官彭偉昌及彭寶琴在判辭中指出，本案涉及兩個具重大而廣泛重要性的法律觀點：國安法第21條中關於罪行「情節嚴重」者，須處以5年以上10年以下有期徒刑的條文，該如何恰當詮釋，及此刑期限制是否屬強制性；國安法第33條有關減刑因素的條文該如何恰當詮釋，特別是當中3項減刑條件是否已「盡列無遺」，還是條文容許基於其他求情理由減刑。

上訴庭去年11月裁定，本地法律認可的求情因素，必須與國安法有效懲治危害國安行為的立法目的一致，遇有不一致時應優先採用國安法條文，即使適時認罪亦不能減至低於最低刑期；國安法33條列出的三種減刑條件，即自動放棄犯罪、自動投案、揭發他人犯罪行為，已「盡列無遺」，法庭仍可考慮其他求情原因，但不得減至低於最低刑罰，最終維持上訴人的5年刑期。