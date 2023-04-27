申訴專員批運輸署放寬傷殘車位使用前欠諮詢　實施後條款朝令夕改　缺監察欠罰則 (11:26)

公署又指，在新措施實施約四個月後，改變「灰證」的使用條件，由本身可接納註冊醫生、物理治療師、校長及護士發出殘疾證明，改為只限註冊醫生及物理治療師發出，反映運輸署未有仔細考量執行新措施的細節和預計可能出現的情况。

另外，公署稱，新措施實施後產生額外需求，專用泊位及持證人的比例由以往的1比4增至1比8.5，泊位的增加遠不及證明書持有人數量的增幅，加上專用泊位不設收費或登記要求，故難以確定車輛有否超時停泊，亦未能促進流轉。公署建議，運輸署應釐清設置路旁專用泊位的政策方向，並充分評估供求情況，釐定路 旁專用泊位和持證人的目標比例；又建議運輸署採取有效措施密切監察專用泊位的使用情況，亦須探討制定使用有關泊位的限制之可行性，如設定使用時間或在超過一定時限後徵收費用等。

促加強監察泊位使用情况 為違規用「灰證」者設罰則

公署亦指，運輸署密切監察有關泊位使用情况，避免濫用，例如設定使用時間，或在超過一定時限後徵收費用，增加泊位流轉，署方應同時檢視現行處理濫泊的程序，釐定執管程序，並運用新科技監察路旁 專用泊位的使用情况。

目前「傷殘人士泊車許可證」，即俗稱「藍證」使用者，若違反使用條件須負刑責，但「灰證」則因屬行政措施，持有人違反使用條件則不須負刑責，只會被取消已簽發的證件，公署認為運輸署有必要正視對「灰證」持有人「無法可 執」的情况，長遠應研究修改法例加強管制。