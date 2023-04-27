杜振豪料黃迺元有不愉快經歷故撤遊行申請　受壓下「不由自主」決定 (10:19)

杜振豪昨日表示，黃迺元昨晨一度失去蹤影，中午前恢復人身自由、未有被捕，但黃「情緒崩潰，顯然承受了巨大壓力」。杜振豪今早於商台《在晴朗的一天出發》中提到，近日與黃迺元收到很多滋擾電話，包括有人以香港市民名義，着他們不要再搞遊行，「話遊行好高風險㗎、好易被人騎劫。」 對於保安局長鄧炳強昨稱遊行取消原因「要問番組織者」，杜振豪回應，相信社會大眾都心中有數，又強調本來一直都不想自行取消活動。

杜振豪又說，提出申請時都有預期未能成功，過程中亦一度覺得警方會發出反對通知，認為今次事件釋出一個「好差嘅信息」，顯示香港社會未完全復常，估計短中期都難再似以往多年一樣，出現很多遊行示威。他稱二人本身不是「搞開遊行」，形容政府對遊行態度似乎嚴苛，「成個環境對遊行集會權利都係相當唔友善」，短期內不會再申請舉辦遊行。