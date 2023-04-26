溥仁小學差一人達開班線　校長冀與蔡若蓮會面爭取暫緩「派零班」一年 (19:10)

校長余詩慧說，她上月底接獲教育局來電，通知該校今年9月新學年將獲「派0班」，之後由於展開復活節長假期，校方需時通知辦學團體、校董會，「教育局說法是會積極與辦團溝通，但事實上是校方（及校長）收到電話口頭通知和傳真，辦團認為不被尊重，與局方說法有分別」。

余校長續稱，辦學團體和校方在本月14日始能約見教育局代表跟進事件，但數天後在4月20日，已屆教育局要求校方回應的限期，校方已提交下學年小一開班的意見，並呈交有意接受特別視學的書面報告文件，教師團隊正致力為視學做準備。余校長認為過程中，局方未給予足夠時間處理，對於距開班線只差1人就獲「派0班」，感到「難過和不理解」。她已去信教育局長蔡若蓮和教育局分區，校方希望與局方會面，展開正面討論。

獻主會溥仁小學共有逾200多名學生，校方表示教師團隊具備照顧特殊教育需要（SEN）學生的豐富經驗，校內設有多元學習室供SEN生紓緩情緒、讓有讀寫障礙的學生在遊戲中學習，又稱該校取錄不少九龍城區的泰籍家庭子女，向他們提供支援。

獻主會溥仁小學校董兼校友會主席彭少芳說，本港近年生育率下跌，且有移民潮、新冠疫情，當區出現人口老化，「受多種外圍因素掣肘」，嘆稱該校卻要為社會情况「埋單」。她認為教育局針對該校今年欠一名學生才達16人開班線是「不理性」，忽視了該校有58年歷史及一直為社區所作的貢獻。