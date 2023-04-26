黃迺元撤五一遊行申請　警方指接獲一名市民通知 (18:32)

警方指，警方早前接獲一名市民通知，計劃於5月1日在港島區舉行公眾活動。警方曾於上周五（21日）與該名市民會面，了解主辦方就有關公眾活動的安排，強調公眾活動組織人必須在整個活動期間，確保維持良好秩序、公共安全及符合香港法例，並就活動負上法律責任。及至今日，該名市民知會警方取消5月1日的公眾活動。

警方發言人指，若有公眾活動組織人評估無能力遵守法例而取消活動，屬負責任的做法，又指假如有公眾人士於5月1日繼續到港島區進行違法的公眾遊行或集會，則有機會屬非法集結，警方強調絕不容忍任何違法行為，並且會迅速果斷執法。

警方重申，有法定責任管理在公眾地方舉行的公眾遊行及集會，並在維護國家安全、公共安全、公共秩序，以及保護他人的權利和自由的大前提下，採取適當措施，確保相關公眾活動能合法及安全有序地舉行，並一向按既定機制審核所有公眾遊行及集會的通知，亦重申香港市民享有言論、新聞、集會和遊行的自由。同時市民進行公眾活動時亦須遵守法律，確保公共秩序和公眾安全。