邱德根女兒涉佔用花園養狗遭入稟要求清空　辯稱已早已獲授權使用 (18:18)

原告Marspan Limited，被告是邱美琪、任何佔用該西貢清水灣岩頭沙一幅土地的人士及TAN Wai Kee（邱美琪前夫）。

原告指，它是獨立屋的合法持有人及是花園的租賃人。該花園於1998年2月4日向政府以短期租約租借，租約訂明土地只可供私人花園、儲物室及廚房的用途。

原告續指，邱美琪去年遷出獨立屋，但仍與不明人士繼續佔用花園，作為居住用途及養狗。原告知悉情况後，暫停了獨立屋的電力供應，邱美琪在一天內便設置柴油發電機，可見她是居住在花園內才急需用電。原告要求法庭頒令花園只可以符合租約用途，即被告不得在花園內居住及撤走狗隻，並要求清空及交還花園予原告。

被告一方則指，TAN Wai Kee持有Marspan Limited的500股，他有權進入該花園，他亦已授權邱美琪代為使用花園，而且沒有證據指邱美琪正居住在花園。被告反對撤走狗隻，認為該些狗隻已在花園生活逾10年，如清空花園交回原告，不能確保原告能否照顧好狗隻及園藝植物。