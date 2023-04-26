邱德根女兒涉佔用花園養狗遭入稟要求清空　辯稱已早已獲授權使用 (18:18)

已故商人邱德根的女兒邱美琪，2020年被高院頒令破產後，其名下公司及位於西貢清水灣的獨立屋交由信託人接管。該公司指稱，邱美琪遷出後，繼續佔用一幅包圍獨立屋、佔地約1070平方米的花園，養狗十餘隻，早前入稟高院要求清空及交還花園。邱美琪一方今（26日）表示獲授權留在花園，要求准保留狗隻，指該些狗隻已經在花園居住逾10年。法官表示需時考慮裁決，下令擇日頒布書面判辭。
原告Marspan Limited，被告是邱美琪、任何佔用該西貢清水灣岩頭沙一幅土地的人士及TAN Wai Kee（邱美琪前夫）。
原告指，它是獨立屋的合法持有人及是花園的租賃人。該花園於1998年2月4日向政府以短期租約租借，租約訂明土地只可供私人花園、儲物室及廚房的用途。
原告續指，邱美琪去年遷出獨立屋，但仍與不明人士繼續佔用花園，作為居住用途及養狗。原告知悉情况後，暫停了獨立屋的電力供應，邱美琪在一天內便設置柴油發電機，可見她是居住在花園內才急需用電。原告要求法庭頒令花園只可以符合租約用途，即被告不得在花園內居住及撤走狗隻，並要求清空及交還花園予原告。
被告一方則指，TAN Wai Kee持有Marspan Limited的500股，他有權進入該花園，他亦已授權邱美琪代為使用花園，而且沒有證據指邱美琪正居住在花園。被告反對撤走狗隻，認為該些狗隻已在花園生活逾10年，如清空花園交回原告，不能確保原告能否照顧好狗隻及園藝植物。