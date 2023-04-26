易通行下月7日青沙實施　車速暫不放寬　再提車主開立易通行戶口 (17:39)

「易通行」計劃將於5月7日早上5時於青沙管制區（即尖山隧道、沙田嶺隧道和大圍隧道）實施。運輸署長羅淑佩今（26日）表示，當局已發出超過66萬張車輛貼，佔全港已領牌的車輛約82%，當中超過66%的車輛已開立「易通行」戶口，羅淑佩形容相關數字比2月份數字「翻了一番」，認為實施「易通行」已準備就緒。她又提及，早前的士業界擔憂未及準備「易通行」，但當局已發出約1.84張的士車輛貼，而本港的士總數為1.81萬，相信每一輛的士都至少有一張車輛貼。署方今再召開記者會，解答部分車主關注。
署方又指，暫無意於「易通行」實行後放寬青沙管制區的車速，另提醒車主，青沙管制區內在5月7日凌晨2時至5時將全線封閉，以完成轉換工程，需來往沙田及九龍的車主，可選擇獅子山隧道或大埔公路等。
Q:實施「易通行」後，原有的收費設施拆除，隧道車速限制會否放寬？
A:運輸署指，車速需考慮多方面，首要為安全因素，要視乎相關隧道的寬窄及車流量，指實施「易通行」及原有收費設置拆除後，車輛過隧道的時間可以維持原有車速，不需減速及停車。若實施一段時間後，相關隧道暢通程度大幅提高，有放寬車速限制的空間，屆時會考慮。
Q：若仍未申請「易通行」，在5月7日後通過青沙管制區，應如何繳費？若逾期繳費，需繳付多少附加費？
A:對於沒有申請「易通行」，在5月7日後仍可以照常使用青沙管制區，届時車主會收到繳費通知，須在14個工作日內在「易通行」網站繳費，或憑藉二維碼到便利店繳付費用。若逾期繳費，需繳付175元附加費。
Q:車輛貼應該貼在哪裏？能否使用靜電貼？
A:建議貼在車輛的擋風玻璃上。倘使用靜電貼，或會影響偵測的準確度，不建議使用。
Q:若一直沒有開立「易通行」戶口接收相關的繳費短訊，會否收取行政費？
A:署方稱明白「易通行」是新科技，相信市民需要時間適應，初期會盡量幫助市民適應，待實施較長時間後，再考慮是否需改變方法，並提醒若不開立「易通行」戶口，或不能享受大部分方便之處，呼籲盡快開立戶口。
運輸署提醒：
- 車主要開立戶口和設定繳費方式，才可透過「易通行」繳付隧道費，若車主不太習慣上網或使用手機程式，可前往在港鐵站和民政諮詢中心設立的諮詢站尋求協助。諮詢站在實施「易通行」後，仍會繼續提供服務。
- 留意「易通行」發出的電子通知，注意是否有欠繳隧道費。
- 5月7日凌晨2時至5時，青山管制區內將實施臨時交通安排，全線封閉，以完成轉換工程，需來往沙田及九龍的車主，可選擇獅子山隧道、大埔公路等方式。
- 運輸署不會透過超連結讓市民開通「易通行」，署方指有騙徒利用超連結，企圖獲取市民的信用卡資料，呼籲市民提高警惕。