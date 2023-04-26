易通行下月7日青沙實施　車速暫不放寬　再提車主開立易通行戶口 (17:39)

署方又指，暫無意於「易通行」實行後放寬青沙管制區的車速，另提醒車主，青沙管制區內在5月7日凌晨2時至5時將全線封閉，以完成轉換工程，需來往沙田及九龍的車主，可選擇獅子山隧道或大埔公路等。

Q:實施「易通行」後，原有的收費設施拆除，隧道車速限制會否放寬？

A:運輸署指，車速需考慮多方面，首要為安全因素，要視乎相關隧道的寬窄及車流量，指實施「易通行」及原有收費設置拆除後，車輛過隧道的時間可以維持原有車速，不需減速及停車。若實施一段時間後，相關隧道暢通程度大幅提高，有放寬車速限制的空間，屆時會考慮。

Q：若仍未申請「易通行」，在5月7日後通過青沙管制區，應如何繳費？若逾期繳費，需繳付多少附加費？

A:對於沒有申請「易通行」，在5月7日後仍可以照常使用青沙管制區，届時車主會收到繳費通知，須在14個工作日內在「易通行」網站繳費，或憑藉二維碼到便利店繳付費用。若逾期繳費，需繳付175元附加費。

Q:車輛貼應該貼在哪裏？能否使用靜電貼？

A:建議貼在車輛的擋風玻璃上。倘使用靜電貼，或會影響偵測的準確度，不建議使用。

Q:若一直沒有開立「易通行」戶口接收相關的繳費短訊，會否收取行政費？

A:署方稱明白「易通行」是新科技，相信市民需要時間適應，初期會盡量幫助市民適應，待實施較長時間後，再考慮是否需改變方法，並提醒若不開立「易通行」戶口，或不能享受大部分方便之處，呼籲盡快開立戶口。

運輸署提醒：