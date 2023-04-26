海關截內河船檢1800萬走私貨　拘兩公司董事 (16:51)

海關港口及海域科海域行動組督察陳景鋒表示，本月22日凌晨零時20分，海關區域巡邏船在西北水域巡邏時，在屯門爛角嘴對開發現一艘開往佛山的內河船，關員隨即登船搜查，當時天氣惡劣，加上晚間海面能見度底，船上有6名船員，載有38個貨櫃，載貨清單報稱其中17個載有膠粒，由於內地亦有生產膠粒，大量同類廉價貨物由本港運往內地並不尋常，引起關員懷疑，遂將船隻押往屯門內河碼頭查驗。

海關有組織罪案調查科特別調查組調查主任周俊雄指，該批貨櫃交由有組織罪案調查科作進一步查驗，關員透過X光影像，發現當中5個報稱載有膠粒貨櫃表面大致均勻，但中間位置有參差不齊，相信並非載有單一貨物，打開貨櫃發現內有約33板貨物，表面是報稱的膠粒，但中間位置多板貨物的卡板畫有記號，遂打開可疑貨物檢查，當移除表面的膠粒，發現內裡紙箱載有未報關的電子產品，結果在5個貨櫃內共檢獲6000部手提電話、3000部電腦、4萬件電話零件、3萬件電腦零件及160萬件集成電路，市值約1800萬元。檢獲的物品當中有35部為虛擬貨幣「掘礦機」，由於內地已禁止採掘虛擬貨幣，因此設備在內地市場較難購買。海關經跟進調查，拘捕兩名涉案人，包括一名62歲男子及一名52歲女子，分別為寄貨人公司董事及安排貨櫃付運公司董事。案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。

海關有組織罪案調查科特別調查第二組署理指揮官黃志強表示，今次案件發現走私手法較過往有所不同，通常走私分子以少量申報貨物放於貨櫃外層，掩飾裡面大批走私物品，而今次涉案5個貨櫃，每個載有30至40板貨物，關員在當中3板貨物發現走私物品，其他均是已申報的廉價膠粒。相信不法分子試圖利用大量已報關貨物作掩飾，減低被發現機會。初步估算，該批貨物若成功走私回內地，可逃避約650萬元稅款。