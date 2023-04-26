涉自稱三合會成員　前元朗區議員鄧勵東等7人罪成 (16:22)

7名被告為胡學霖、張銓漢、鄧勵東、郭贊財、文冠榮、黃繹維及張允耀。

辯方在審訊中提出一系列質疑，包括警方事前無替臥底警員任言峰作足夠訓示、涉案元朗銀湖芬蘭浴室的水池有不同噪音，任未必準確聽到被告對話、任無即時將對話記錄在流水簿上、任的記憶或出錯等。法官葉佐文裁決時指，本案案情並非特別複雜，以任6年的警員經驗已足夠應付，即使案發時附近有雜音，不代表影響他聆聽內容。

法官留意到任大多在對話發生翌日內便會記錄下來，認為做法合理，因若他在行動期間貿然取出手機會引起懷疑。法官又指，流水簿記錄了過百件事件，僅其中7次對話與本案相關，該些對話獨一無二，具情報價值，他不記得其他事件也不足以影響其可信性，並信納各控方證人的證供，最終裁定控方就10罪舉證成功。

至於張允耀曾表示「如果唔係做得衰嘢多要氹吓老婆，我下次都唔搞呢啲飯（局），不過算啦，借啲意同我勝和啲兄弟聚吓都好。」黃回應「係啦」。法官稱黃的回覆可以接上「氹老婆」或聚餐，基於疑點利益歸於被告，裁定黃一項自稱三合會成員罪罪脫。餘下涉及文冠榮及張允耀的以三合會成員身分行事罪，法官未能肯定他們致電某人是收集情報，抑或召集他人打架，遂裁定此罪罪脫。