審計報告｜平機會近年調查需時長　最長需時過千日　部分案件無準備調查計劃 (14:06)

審計署於去年調查平等機會委員會處理投訴事宜，發現由2018年起接獲、並於2020年1月1日至2022年9月30日期間完成處理的2800宗投訴個案中，有128宗需時超過365天才完成，當中最長需時1064天，平均需時551天。審計署建議，平機會應調查投訴需時甚久才能完成調查或調停的原因，探討縮短的可能性。
審計署表示，揀選其中25宗處理需時甚久的個案審查，發現只有4宗按《程序手冊》規定擬備調查計劃，而且有5宗向法律及投訴專責小組匯報的投訴處理進度並不全面。審計署認為，平機會需要提醒屬下人員，日後為調查擬備調查計劃，以及需要改善人員向專責小組匯報的內容，協助專責小組監察投訴個案處理進度。
平機會的《程序手冊》中，訂明須進行「督導查核」和「內部稽查」，以管理投訴的處理進度，審計署發現，《程序手冊》內沒有訂由誰人負責，而且《程序手冊》現行版本是2013年更新，未有在2019年程序檢討後再更新，認為參照過時的程序履行職責並不理想，需要檢討和更新，從而具體說明詳細規定。
另外，審計署亦發現在2017年、2019年和2021年，平機會整體服務對象滿意程度有下跌，其中投訴人滿意度由57%跌至51%、政制及內地事務局管制人員報告所匯報的整體滿意程度，則由69%跌至62%，認為平機會需要採取措施，改善投訴處理和查詢服務對象滿意程度。