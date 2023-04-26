審計報告｜平機會近年調查需時長　最長需時過千日　部分案件無準備調查計劃 (14:06)

審計署表示，揀選其中25宗處理需時甚久的個案審查，發現只有4宗按《程序手冊》規定擬備調查計劃，而且有5宗向法律及投訴專責小組匯報的投訴處理進度並不全面。審計署認為，平機會需要提醒屬下人員，日後為調查擬備調查計劃，以及需要改善人員向專責小組匯報的內容，協助專責小組監察投訴個案處理進度。

平機會的《程序手冊》中，訂明須進行「督導查核」和「內部稽查」，以管理投訴的處理進度，審計署發現，《程序手冊》內沒有訂由誰人負責，而且《程序手冊》現行版本是2013年更新，未有在2019年程序檢討後再更新，認為參照過時的程序履行職責並不理想，需要檢討和更新，從而具體說明詳細規定。

另外，審計署亦發現在2017年、2019年和2021年，平機會整體服務對象滿意程度有下跌，其中投訴人滿意度由57%跌至51%、政制及內地事務局管制人員報告所匯報的整體滿意程度，則由69%跌至62%，認為平機會需要採取措施，改善投訴處理和查詢服務對象滿意程度。