審計報告︳三章節提國安　促公共圖書館加強檢視館藏　建造業創科基金及香港設計中心撥款未加國安條款 (13:15)

最新一份審計報告其中一章涉及公共圖書館的管理。報告指出，香港公共圖書館於2021年展開對圖書館資料的初步檢視工作，識別有關資料後，採取所需跟進行動，而截至今年2月，有關檢視工作和跟進行動仍在進行。

報告亦引述康文署回應指，公共圖書館有逾200萬項書目，署方已就館藏資料完成初步檢視，包括曾涉嫌出版「港獨」書籍的作者或出版商的出版物；當發現有館藏內容可能違反《港區國安法》或其他法律，就會暫停資料的借閱服務。康文署又說，檢視圖書館書籍以維護國家安全是持續進行的工作，由於圖書館不時收到公眾投訴，故要檢視的書籍一直增加，不太可能為相關工作訂出確切的完成日期，而書籍內容的複雜程度各異，沒有標準指標衡量完成檢視書籍的所需天數。

審計署又留意到，用以鼓勵建造業更廣泛使用創新建築方法和科技的「建造業創科基金」，並沒有加入與維護國家安全相關的指引及規定，建議當局為基金加入相關條款和條件。發展局回覆審計署稱，截至2023年1月，仍就涉維護國安事宜的條款修訂建議，徵詢法律意見，會在其後把相關修訂納入基金的條款和條件。

至於政府與香港設計中心訂立的撥款協議，同樣沒有加入維護國安的相關指引。文化體育及旅遊局稱同意審計署的建議，並已在今年3月與設計中心簽訂經修訂的撥款協議，加入相關條款。

審計署建議教育局加強協助學校旗桿修葺工程

另外，審計報告〈資助學校校舍的保養和改善工作〉章節中，提到2022/23年度的大規模修葺工程週期內，教育局共批准123項安裝旗桿的申請，截至2022年11月18日，有41項申請被學校撤銷；餘下82個申請中，22項的旗桿安裝工程尚未完成。審計署認為教育局需要採取措施確保及時修葺旗桿，以便學校能遵從局方每日升掛國旗及每週舉行升國旗儀式的規定，又建議局方考慮加強協助學校安裝額外旗桿的工作。教育局稱同意審計署的建議，會繼續採取措施，確保修葺旗桿可加快施工。