男子涉淘大商場衝突被控兩項拒捕罪　其中一罪罪脫 (12:54)

被告范子謙（31歲，程式設計師）被控於2019年9月14日，在淘大商場一樓抗拒在正當執行職務的高級督察鄺志文和警長3870。

劉官總結案情指，控方指控被告從後擊打警長3870的背部，並以頭部撞向其嘴唇。劉官認為警長當時穿便裝，僅表露身份一次，其時被告背向警長，有機會沒聽到，故不能肯定他撞向警長時知悉對方是警員；警長沒有目睹誰從後襲擊他，轉身後只看到相距5米的被告，故法庭不會推斷被告襲擊警長，裁定其中一項拒捕罪脫。

辯方另質疑兩名警員制服被告時，按住其頭部快速撞地，導致他頭皮多處擦傷及有腦震蕩症後群，須留院。劉官則指被告當時掙扎，令警員無法扣上手扣，故警員須合力將他按地制服，相信屬合法使用武力。

至於涉及高級督察鄺志文的控罪，劉官信納鄺表露身份時兩人相距甚近，被告應知悉對方是警員。她總結被告在知悉對方身份下，仍打其左臂、拉扯警員令其雙腳在地「拖行」、抱其雙腿令他失平衡及試圖搶警棍，裁定另一項拒捕罪成。