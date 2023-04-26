海關於波蘭來港味精檢50公斤氯胺酮　市值2300萬元 (12:13)

海關機場科高級督察鄭景堂表示，該票報稱味精的貨物由波蘭來港，包括20個麻包袋，共重520公斤，由於由波蘭空運大批味精到港並不常見、亦不符合成本效益，加上貨櫃代理公司的地址不完整，海關認為有可疑。海關發現，尼龍袋封口不一、有粉狀物體，而其中兩袋質感粗糙，較硬及實，開驗後見貨物由透明膠袋包裝，經X光機及拉曼光譜儀分析後確認，質感異常的兩袋貨物為氯胺酮，共重50公斤，市值2300萬元。

海關毒品調查科高級調查主任劉偉倫稱，販毒分子利用本地物流公司到機場貨運站收貨，將貨物運往元朗貨倉，又透過內地物流公司指示本地物流公司作出安排。至4月24日，一名33歲電召客貨車司機駕輕型貨車，到元朗將貨物運往大角嘴，再交予另一名28歲電召客貨車司機的輕型貨車。海關拘捕該兩名男子及第二架輕型貨車上的27歲無業女子，調查相信兩司機分別收取3000多元及1000多元報酬運貨，現獲准保釋，女子則協助28歲男友，其後獲釋。劉偉倫形容販毒分子狡猾，以為不用現身就可操縱犯案，已與內地執法機關交換情報，繼續追查案件，不排除更多人被捕。

劉呼籲業界留意可疑訂單，如簡單貨物卻要用多間物流公司，貨物非點對點運送，而是要將貨物過車等。海關重申，販運危險藥物屬嚴重罪行，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。