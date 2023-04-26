初選案︳官押至下周四續審　李運騰須審黎智英案憂「撞期」　控方：盡力而為 (12:10)

代表林卓廷及黃碧雲的辯方大律師沈士文今表示，仍在審視WhatsApp信息，亦需向兩名被告索取指示，沈士文希望控方於本周五展開對鍾錦麟主問，預料當日完成主問，而辯方緊接於下周四開始盤問，大部分辯方大律師沒有異議。何桂藍的代表大律師Trevor Beel則稱，由助手協助閱讀中文，冀下周四才開始主問鍾錦麟。

法官陳慶偉認為，辯方建議下周繼續本案分別不大，並向控方指出，希望不會再出現「surprise（意外）」。控方律政司副刑事檢控專員萬德豪稱，不會再有類似披露。此時，多名被告庭上發笑。另外，代表陳志全的大律師馬維騉交代，在本案較早階段曾代表過鍾錦麟。

至於法官李運騰關注，第二名證人趙家賢已完成作供，初選案原定審訊90日，李官有份審理的「黎智英案」排期今年9月開審，但更換法官並不可行。庭上提到，辯方大律師關文渭和律政司副刑事檢控專員周天行亦有參與該案。李官提出除了不認罪16名被告外，還有31名認罪被告，估計需時逾兩周聽取求情。萬德豪回應指，控方會盡力而為。