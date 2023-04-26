會展美食市集今派門票　有市民重覆排隊為親友「撲飛」 (11:22)

本報記者今早約7時半到灣仔的民政諮詢中心外，發現排隊人龍絡繹不絕，人龍由位於柯布連道的灣仔民政諮詢中心，排至修頓室內球場門外。現場有約十名職員協助，沿人龍提醒排隊市民門票分為周六及日，市民可自行選擇日子，又指示市民須兩人一行排隊。周日門票於9時45分已派發完畢，餘下的周六門票則於9時54分派完。

今早7時50分到場排隊的市民劉先生表示，排隊取門票的過程暢順，約5分鐘便成功取票，但本報記者發現，他取票後再次排隊，總共排隊8次，共領取16張門票。他其後向記者說，派門票的職員沒有阻止他再排隊，故「拎埋（門票）畀啲親朋戚友」。劉透露兩天活動都會入場，期待品嘗場內的美食，又說政府應多辦類似的活動，「一齊開心吓」。

另外，有早上約7時20分到場排隊的市民李小姐表示，只知道美食市集是入場免費，不知道場內的食物要付費，亦不知市集有什麼食品，但她表明會在場內消費，「支持一下香港經濟」。