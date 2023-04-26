兩人稱可「內部認購」五月天等演唱會門票後「走數」　現身與事主商討後被捕 (11:10)

事發於昨晚（25日）11時許，一名吳姓32歲女子報案，指與另外18人早前透過一名29歲鄭姓女子，向一名34歲吳姓男子，購買多張演唱會門票，據悉包括台灣樂團五月天、周杰倫、林宥嘉、鄭秀文等演唱會，但兩人其後未能提供相關門票。事主懷疑受騙，相約兩人於尖沙嘴梳士巴利道3號一咖啡店商討，雙方發生爭執後報案。警方接報經初步調查，以涉嫌欺騙手段取得財產拘捕29歲鄭姓女子及34歲吳姓男子，涉案金額仍在點算中。

據了解，被捕男女為前同事，兩人曾任職一間主要業務為銷售明星周邊產品的公司，有人疑向友人及客戶表示能內部認購演唱會門票，懷疑受騙事主超過70人，涉及金額超過50萬。

據其中一名事主張小姐表示，與鄭女相識超過10年，其他事主均為她的舊同事、朋友及客戶。2月初五月天香港演唱會門票仍未開售時，鄭主動聯絡各人，聲稱可「內部認購」方式代購門票，以正價出售並需加120元手續費。但至演唱會前數天，各人仍未收到門票，更在社交平台發現有其他人懷疑被騙，經追問鄭女才指是向一名男性友人代購，該男友人聲稱門票存放於新蒲崗一辦公室，他沒有鎖匙，持鎖匙人正在內地，故無法取回門票，並指頭三場演唱會將會退款，餘下三場「保證有飛」。有事主到鄭女提供的地址，發現沒有相關辦公室，直至演唱會完結，眾人仍未收到退款或門票。

張指，有事主設群組交流，目前群組已有約74人，有關五月天的門票涉款約52萬元，除五月天外，亦有事主購買其他歌手的演唱會門票，包括周杰倫、林宥嘉、鄭秀文等，涉款2.6萬元，部分事主早前已分別開設群組商討及報警求助。

昨晚有事主透過中間人，相約涉事兩男女到星光行一咖啡店會面，約有20名事主到場追討，雙方最終沒有達成協議，有事主決定即場報警，警方調查後將兩名涉案男女帶署調查，部分事主亦自行到尖沙嘴警署報案。