初選案｜控方稱終解開鍾錦麟手機　惟不會倚賴當中資料 (16:42)

「35+」初選案今午（25日）續審，控方律政司副刑事檢控專員萬德豪透露，另一從犯證人鍾錦麟的手機於上周六（22日），即三日前進行破解，萬稱，之前擔憂倘若讓鍾錦麟親自解鎖手機，入錯密碼就會清除手機裡面資料，又說不會倚賴相關資料。法官關注，辯方需時查看信息，或要重新傳召證人趙家賢，甚至區諾軒作供。據了解，控方於上周六取得手令破解手機。
午休後，萬德豪表示完成覆問趙家賢，他解釋從犯證人鍾錦麟曾將數組密碼給予警方，但鍾不確定其手機密碼。法官李運騰稱，即是鍾忘記手機密碼，法官陳慶偉此時指鍾是聲稱忘記了。李官追問，有否讓鍾錦麟嘗試開手機？萬回答指，這個做法太有風險，一旦密碼錯誤，就會清除裡面資料，而手機在上周六進行破解。
萬德豪續稱，午休時已把手機信息內容交予辯方，並交代不會倚賴該些資料。有辯方大律師指，剛剛午休後才收到逾2000個信息資料，需時審視內容。萬補充，當中9成信息和趙家賢相關及經已涵蓋，包括兩人有份的信息群組。
李官卻指出，辯方亦要查看和比對信息，或有需要重新傳召證人趙家賢作供，陳官又說，還有證人區諾軒。李官認為，重要的是讓辯方有足夠時間思考此議題。陳官最後決定今日提早休庭，以及考慮應該如何處理，聆訊明（26日）續。