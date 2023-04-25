初選案｜控方稱終解開鍾錦麟手機　惟不會倚賴當中資料 (16:42)

午休後，萬德豪表示完成覆問趙家賢，他解釋從犯證人鍾錦麟曾將數組密碼給予警方，但鍾不確定其手機密碼。法官李運騰稱，即是鍾忘記手機密碼，法官陳慶偉此時指鍾是聲稱忘記了。李官追問，有否讓鍾錦麟嘗試開手機？萬回答指，這個做法太有風險，一旦密碼錯誤，就會清除裡面資料，而手機在上周六進行破解。

萬德豪續稱，午休時已把手機信息內容交予辯方，並交代不會倚賴該些資料。有辯方大律師指，剛剛午休後才收到逾2000個信息資料，需時審視內容。萬補充，當中9成信息和趙家賢相關及經已涵蓋，包括兩人有份的信息群組。

李官卻指出，辯方亦要查看和比對信息，或有需要重新傳召證人趙家賢作供，陳官又說，還有證人區諾軒。李官認為，重要的是讓辯方有足夠時間思考此議題。陳官最後決定今日提早休庭，以及考慮應該如何處理，聆訊明（26日）續。