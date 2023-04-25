25歲男前年除夕駕寶馬撞斃兩人認兩罪　死者家屬庭上怒斥「求咩情啊？」 (16:11)

被告吳家俊（案發時25歲）被控於2021年12月31日，在大有街與八達街交界，危險駕駛一輛私家車，引致施霧阳及李永強死亡。他另被控於同日同地危險駕駛引致廖英羽及林碧賢身體受嚴重傷害。

案情指，涉案路段限速每小時50公里，案發當日傍晚6時許，一名的士司機駛經期間聽到車尾附近發出巨響，車身並搖動。司機遂把車停下，看到被告駕駛的黃色私家車在發生撞擊之後仍高速行駛，繼而撞到欄杆和行人路上多名途人，最終在撞上店舖捲閘後停下。另一輛私家車司機在路口停下時，亦看到被告突然由左至右駛經並高速超前；事後分析發現被告車速介乎每小時57公里至81公里之間。事故造成二人死亡二人重傷，全部均為途人。

控方透露，被告過往有3次交通定罪紀錄。辯方求情指，本案是一宗悲劇，被告感到十分後悔，明白無論有多歉疚，都不能撫平家屬的傷痛，他早前並主動撤銷擔保，承擔責任。辯方亦指，被告駕駛的心態並非為炫耀，案發時無服用危險藥物。暫委法官周燕珠聞言打斷稱，事發於商業區，當時行人路上十分多途人，被告行為嚴重。