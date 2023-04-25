DSE 2023｜中文寫作考「百感交集的聚餐」　有考生借題談移民　老師：宜用豐富修辭 (16:06)

考生在卷二寫作須3揀1作答。有題目指「模仿在生活中處處可見」，並列舉例子稱「當紅的偶像、著名的藝術品、成功的策略⋯⋯均可為模仿對象」，要求論述是否同意「有人認為：模仿缺乏個性」。另有題目要求考生結合生活，就「原來我們忽略了不少日常生活中的美好」作文。

在石硤尾一考場，陳同學（化名）表示，今天中文科兩卷，較日前完成的英文和數學科簡單，他在寫作卷揀「一次令我百感交集的聚餐」一題，關注到近年移民潮，藉自己從內地移居香港的就學經歷，撰寫在移民前與家人聚餐的故事，「移民了，才感受到親情重要」。

廠商會中學中文科主任簡慧貞說，「百感交集的聚餐」一題，宜用豐富的修辭手法描寫聚餐場合，上佳作品講求文筆，又認為今屆考生經歷幾年的新冠疫情，相信有更多想法和感受，「呢排有返聚餐，可能就係百感交集的聚餐」。

廠商會中學中文科主任何嘉泳指，在「模仿在生活中處處可見」一題，考生可以善用日常生活的例子，舉例政府和立法會議員日前北上交流，探討將無人駕駛列車「雲巴」引入本港，「如帶返來（香港）都是一種模仿，變成成功的運輸策略。所以我相信同學仔聰明的話，可循（題目例子）的三方向做」。

何嘉泳續說，「忽略不少日常生活中的美好」一題，考生審題時可留意「不少」一字，宜於文中提及多種受忽略的美好。