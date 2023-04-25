醫管局安排病人於河套醫院接受日間放射診斷　料每年提供約7000次服務 (15:50)

「日間放射診斷服務先導計劃」將於明日（26日）起開始，邀請適合病人到該院接受電腦掃描或磁力共振掃描，服務對象為12至80歲、非緊急、情况穩定及行動自如的非住院病人，包括輪候超過8個月的第二優先類別個案、輪候超過18個月的例行個案及正等候排期的合適非緊急個案。醫院將安排免費專車接送病人往返上水港鐵站，來回每日各8班車。

先導計劃首階段將於新界東醫院聯網施行，下月將擴展至新界西醫院聯網，至7月起陸續擴展至其他5個聯網，初步估計將維持3年，並會每年檢討計劃。計劃初期每日可提供19個電腦掃描及9個磁力共振，預計每年可提供共約7000次放射診斷服務。李醒芬稱，分別有約兩成第二類別及例行個案屬於輪候超過8個月及18個月，局方初步估計每個聯網均有數千人適合參與，上月初步邀請後有約兩成病人有興趣參與，其後會去信所有合適病人再作邀請。

4部儀器均由「上海聯影醫療」生產，李醒芬稱，本港沒有公立醫院正使用該公司生產的放射診斷儀器，其中一部320排電腦掃描器的規格更是本港少見，醫管局另外只設兩部同規格儀器；該院初步只會使用該部320排電腦掃描器和一部磁力共振機，其餘兩部電腦掃描機會處於備用狀態。